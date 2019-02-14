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О, Рамона
Oh, Ramona!
О, Рамона, 2019
2019 / Румыния
4.9
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Жанр:
мелодрама
комедия
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О фильме
Подросток Энди вступает во взрослую жизнь.
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4.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
14 февраля 2019
Премьера в мире
14 февраля 2019
Режиссер
Кристина Якоб
В ролях
Эгги Кукавка
Богдан Янку
Адина Стетцу
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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