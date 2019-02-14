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О, Рамона
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Oh, Ramona!

О, Рамона, 2019

2019 / Румыния
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Подросток Энди вступает во взрослую жизнь.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 февраля 2019
Премьера в мире 14 февраля 2019
Режиссер
Кристина Якоб
В ролях
Эгги Кукавка
Богдан Янку
Адина Стетцу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О, Рамона 2 постера
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