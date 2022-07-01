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Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Darya Poverennova
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Дарья Повереннова
Darya Poverennova
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Дата рождения
15 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Биография Дарья Повереннова
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Фильмография Дарья Повереннова
Бодибилдер
спорт, драма
2022, Россия
3.0
Новая жизнь
драма
2020, Россия
5.0
Опасные танцы
драма
2018, Россия
0.0
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Статьи о персоне
Как Пугачева: 50-летняя Повереннова раскрыла все карты
Артистка не боится осуждения публики.
Написать
1 июля 2022 11:10
Девушка без возраста: 49-летняя Дарья Повереннова раскрыла секрет «вечной» молодости
По мнению специалиста, актрисе стоит придерживаться светлого цвета волос и выполнять грамотный макияж.
Написать
17 декабря 2021 10:00
«Зло берет!»: 49-летняя Повереннова раскрыла секрет потери веса
Артистке удалось избавиться от 16 килограммов.
Написать
21 октября 2021 11:30
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