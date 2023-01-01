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Андрей Тарковский. Кино как молитва
Кадры из фильма «Андрей Тарковский. Кино как молитва»
Andrey Tarkovsky. A cinema prayer
Андрей Тарковский. Кино как молитва
2019 / Россия / Италия / Швеция
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7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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