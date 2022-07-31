Режиссер Андрей Тарковский, 1988

Как известно, нет пророка в Отечестве своем, и феномен Андрея Тарковского — яркое тому подтверждение. Более 20 лет назад Он ушел от нас, но его творчество все продолжает будоражить умы… Его фильмы показываются на телевидении, выпускаются на дисках, о нем пишут, говорят… одним словом, ЕГО помнят.



И документальный фильм «Режиссер Андрей Тарковский», снятый польским кинематографистом Михаилом Лежиловским (он работал с Андреем Тарковским над фильмом «Жертвоприношение» в 1985-1986 г), воскрешает к жизни образ этого ТИТАНА.