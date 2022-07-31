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Режиссер Андрей Тарковский
Киноафиша Фильмы Режиссер Андрей Тарковский
Regi Andrej Tarkovskij

Режиссер Андрей Тарковский, 1988

1988 / Швеция
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Как известно, нет пророка в Отечестве своем, и феномен Андрея Тарковского — яркое тому подтверждение. Более 20 лет назад Он ушел от нас, но его творчество все продолжает будоражить умы… Его фильмы показываются на телевидении, выпускаются на дисках, о нем пишут, говорят… одним словом, ЕГО помнят.

И документальный фильм «Режиссер Андрей Тарковский», снятый польским кинематографистом Михаилом Лежиловским (он работал с Андреем Тарковским над фильмом «Жертвоприношение» в 1985-1986 г), воскрешает к жизни образ этого ТИТАНА.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 23 сентября 1988
Режиссер
Михал Лещиловский
В ролях
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Эрланд Юзефсон
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Режиссер Андрей Тарковский 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
20:20 от 350 ₽
Формула Кино ЦДМ
20:50 от 560 ₽
Полное расписание и билеты
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«Режиссер Андрей Тарковский» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
20:20 от 350 ₽
Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост
2D
20:50 от 560 ₽
Полное расписание и билеты
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