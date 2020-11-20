«Смертельные иллюзии»: Рецензия Киноафиши

Троица популярных братьев-иллюзионистов подготовила новое грандиозное представление. Его особенность заключается в раскрытии закулисных тайн и устройства семи опасных номеров, которые могут представлять угрозу для жизни. Шоу почти сразу идет не по плану. Сначала оборудование не срабатывает как надо, а затем одну из ассистенток похищают. Фокусники окончательно теряют контроль над собственным выступлением и вынуждены слушаться таинственного голоса. Его обладатель мечтает отомстить братьям за старую обиду и тщательно подготовился, чтобы превзойти их на сцене. На весах оказываются жизнь девушки против жизней братьев. Теперь им нужно любой ценой продолжать шоу, надеясь выбраться из своих же трюков, и разгадать, кто же подвергает опасности всех людей в зале.

Схожесть с картиной «Иллюзия обмана» вряд ли случайна. Местные герои, даже находясь в экранных образах, как будто осознают, с кем соперничают, и постоянно бросаются громкими заявлениями: «Такого еще никто не делал», «Мы первые в мире», «Давайте покажем этим американцам, на что мы способны». У них действительно есть, чем удивить на сцене. Правда стоит спуститься с неба на землю. Несмотря на некоторые допущения, картина «Смертельные иллюзии» смотрит в сторону реализма. Пускай местные трюки делаются с помощью монтажа и графики, все равно ощущаются довольно естественно. Они не претендуют на масштаб и остаются камерными, не выходя за пределы заготовленной сцены. С эффектностью все тоже в порядке. Происходящее выглядит как цельное представление, а парочка номеров радует сложностью и продуманностью.

Смертельные иллюзии

Характеры братьев получились узнаваемыми. Старший ощущает себя самым главным и не готов уступать первенство, средний наиболее рассудительный и устал от этого общества лжецов, а младший мечтает выйти из тени остальных и ради этого идет на безумства. Часть сюжета строится на конфликтах между ними и постоянно всплывающих закулисных тайнах. В конце уже сложно доверять хоть кому-то, в том числе и близким. Это отсутствие взаимопонимания и вечное подозрение тесно переплетаются и с основной интригой — кто и почему пытается навредить героям. Хотя для фокусников братья окажутся слегка нерасторопными и будут ходить кругами вокруг очевидной версии, так и не принимая ее в разработку.

Самой неубедительной частью стала концепция с разоблачением фокусов. Такое ощущение, что в этом мире отсутствует YouTube, программы «Тайны великих магов» и им подобные. Почему именно это представление сможет лишить других иллюзионистов работы? Кажется, они стали забывать, что главное — это эффектное шоу и постановка, а зритель, купивший билет и зашедший в зал, уже согласился на любой обман. Разоблачения тоже остаются за кадром. Нам лишь показывают номера, не объясняя, в чем именно заключается фокус. Но это не влияет на целостность основного сюжета, который почти полностью концентрируется на триллере и таинственном голосе.

Смертельные иллюзии

«Смертельные иллюзии» довольно камерная картина, полная интриг и загадок. Авторы попытались наполнить ее интересными деталями и ходами, постоянно держа нас в напряжении. Хотя и здесь не удалось избежать тайного ордена, на протяжении веков наказывающего отбившихся от рук иллюзионистов. Эта часть довольно короткая и не будет сильно маячить перед глазами, лишь оставляя задел на будущий сиквел. Главное, что получит зритель – это хитрый сюжетный лабиринт, в котором очень легко запутаться и засмотреться в противоположную от разгадки сторону. Прямо как в настоящем фокусе. Фильм понравится поклонникам триллеров, обернутых в яркую обложку, а не утопающих в бесконечной серости. Единственный вопрос: получится ли у вас разгадать эти секреты раньше, чем герои раскроют все карты?

Константин Киценюк