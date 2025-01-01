Вы когда-нибудь задумывались, почему Татарина в «Брате» озвучивал не Сухоруков? Балабанов доверил голос совсем другому актеру — и не случайно

«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал

Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо