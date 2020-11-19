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Смертельные иллюзии Смертельные иллюзии
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Смертельные иллюзии 2020 / Россия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Смертельные иллюзии»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Троица популярных братьев-иллюзионистов подготовила новое грандиозное представление. Его особенность заключается в раскрытии закулисных тайн и устройства семи опасных номеров, которые могут представлять угрозу для жизни. Шоу почти сразу идет не по плану. Сначала оборудование не срабатывает как надо, а затем одну из ассистенток похищают. Фокусники окончательно теряют контроль над собственным выступлением и вынуждены слушаться таинственного голоса. Его обладатель мечтает отомстить братьям за…

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ElizavetaPersonal 19 ноября 2020, 19:09
Оценка
Мне больно смотреть, что снимают наши. Такое говно, можно дома смотреть.
19 ноября 2020, 19:09 Ответить
tikhovas 21 ноября 2020, 02:48
Фильм держит в интересе до самого конца, поэтому если пойдёте - не читайте концовку в инете. В целом получили удовольствие от просмотра и некоторые моменты показавшиеся спорными в логике сюжета не испортили впечатление.
21 ноября 2020, 02:48 Ответить
Мария Бартель 25 ноября 2020, 18:52
Оценка
Фильм Просто ШИКАРЕН. Не пожалела что сходила
25 ноября 2020, 18:52 Ответить
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