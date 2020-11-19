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Троица популярных братьев-иллюзионистов подготовила новое грандиозное представление. Его особенность заключается в раскрытии закулисных тайн и устройства семи опасных номеров, которые могут представлять угрозу для жизни. Шоу почти сразу идет не по плану. Сначала оборудование не срабатывает как надо, а затем одну из ассистенток похищают. Фокусники окончательно теряют контроль над собственным выступлением и вынуждены слушаться таинственного голоса. Его обладатель мечтает отомстить братьям за…