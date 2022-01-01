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Александра Роуч
Александра Роуч
Alexandra Roach
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Александра Роуч
Alexandra Roach
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Дата рождения
23 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Александра Роуч
Родилась 23 августа 1987 года. Амманфорд, Кармартен, Уэльс, Великобритания.
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Фильмография Александра Роуч
Руководство по сексу на втором свидании
мелодрама, комедия
2019, Великобритания
5.0
Белоснежка и охотник 2
фэнтези, драма, боевик, приключения
2016, США
7.0
Воспоминания о будущем
военный, драма, биография
2014, Великобритания
7.0
Мечты сбываются!
биография, комедия, мюзикл
2013, Великобритания
6.0
Железная леди
драма, биография
2011, Великобритания
7.0
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