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Райан тяжело переживает разрыв с подругой. Даже несмотря на боль, причиненную изменой, у него никак не получается оставить в прошлом их долгие отношения. Он продолжает слать смс бывшей, не теряя надежд вернуть былое счастье. Вытащить из этого состояния его пытается лишь друг, заставляющий затворника пойти в клуб. Вечер не проходит бесследно, и Райан знакомится с Лорой. Она столь же неудачна в любви и старается избежать одиночества, цепляясь за любой, даже самый безумный шанс. Несколько…