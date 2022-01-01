Наша рецензия

Бен (Джек Куэйд, кстати говоря, сын Мег Райан и Денниса Куэйда) и Элис (Майя Эрскин) ― друзья. И ничего больше. Просто друзья. Да. Друзья. Они оба одиноки, но по разным причинам. Элис переживает тяжёлое расставание с парнем, с которым долго встречалась, Бену же, подобно ребёнку в магазине мороженого, хочется попробовать все вкусы и не останавливаться на одном. Друзья попадают в специфическую ситуацию. Их кругу общения под тридцатник, и все вокруг начали оголтело жениться. В общей…