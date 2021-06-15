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Джефф Чан
Джефф Чан
Jeff Chan
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джеффа Чана
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Фильмография Джеффа Чана
Код 8
боевик, фантастика
2019, Канада
6.0
Плюс один
драма, мелодрама, комедия
2019, США
6.0
Грэйс
ужасы, триллер
2014, США / Канада
4.0
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Netflix приобрел права на сиквел фантастического боевика «Код 8»
Робби и Стивен Амеллы вернутся к своим ролям.
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15 июня 2021 10:48
Робби и Стивен Амеллы сыграют в сиквеле «Кода 8»
Возвращается вся основная творческая команда.
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2 июня 2021 13:59
Netflix выпустит комедию о необычных свиданиях гендерфлюида
Разработкой проекта займется звезда шоу «Натурал глазами гея» Энтони Поровски.
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16 апреля 2020 13:44
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