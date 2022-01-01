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Джон Басс
Джон Басс
Jon Bass
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Джон Басс
Jon Bass
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Дата рождения
22 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Беллер, Техас, США
Рост
170 см
Биография Джона Басса
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Фильмография Джона Басса
Плюс один
драма, мелодрама, комедия
2019, США
6.0
Спасатели Малибу
комедия, боевик
2017, США
7.0
Джейн хочет найти бойфренда
драма
2016, США
6.0
Лавинг
драма
2016, США / Великобритания
7.0
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