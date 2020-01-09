«Девушка в лабиринте»: Рецензия Киноафиши

Донато Карризи — безусловно, яркое и литературное, и теперь кинематографическое явление. С одной важной поправкой: он — явление популярное. И если вы найдёте интервью, в котором он скажет, что придумывает свои детективы для того, чтобы развлечь всех нас, дайте мне знать. Ведь с этой ремаркой «Девушка в лабиринте» однозначно повысит свои ставки в прокате и в зрительском восприятии.

В плавящемся от аномальной жары итальянском городке сенсационная новость: девушка, которую считали пропавшей 15 лет, внезапно нашлась. И пока она лежит в больнице, где психолог в исполнении Дастина Хоффмана пытается помочь ей восстановить события её неведомых лет, по улицам рассекает детектив Бруно Генко (тоже звезда, между прочим, Тони Сервилло), для которого найти мучителя — дело в буквальном смысле личное. Нет, похищенная Саманта не была его родственницей, просто 15 лет назад он отказал её родителям в поиске дочери. А на старости лет, говорят, мы все становимся немного сентиментальны и хотим закрыть старые долги совести.

Карризи — в первую очередь, успешный писатель. Своих маньяков, как и их жертв, и детективов, он начал вытачивать ещё в 2009 году. Чтиво оказалось захватывающим, так что автор довольно быстро поставил производство книг на поток и обмолвился в интервью, что его цель — писать книги, похожие на фильмы. То есть вопрос экранизации был лишь вопросом времени, которое наступило в 2017 году, когда Карризи представил свой режиссёрский дебют мировой публике. Сценарный опыт у него уже был, хоть и небольшой. Но, разумеется, сценаристом выступал так же сам автор. И, как и с книгами, Карризи показал себя уверенным и внимательным к пожеланиям публики ремесленником. Его дебют, «Девушка в тумане», чётко транслировал не столько режиссёрский стиль, сколько его личные зрительские предпочтения, выбранные из тщательно составленного списка «что нравится современному потребителю кинодетективов».

Но вот выходит второй фильм, «Девушка в лабиринте», и становится понятно: перед нами авторская вселенная. Всё такая же клишированная, такая же киноманская и одновременно просчитанная, но вселенная. Карризи не случайно выбрал для экранизации книги, действие которых разворачивается не в Риме и вообще не в каком-то популярном итальянском городе, который мы знаем по фоткам друзей из Инстаграма. Ведь когда о существовании города не знают даже сами итальянцы, можно наполнить его мифами. Ничего не напоминает? «Твин Пикс» первого сезона рвётся наружу из каждого кадра «Лабиринта» (хотя чуть меньше, чем это было в «Тумане»). Обилие красных деталей и несчастный по частоте использования в кинематографе демонизированный образ кролика, цветовое разграничение кадра, туманные объяснения и символы повсюду. Диктофон, в конце концов. Остаётся только спросить: а Линч в курсе? Но к чести режиссёра, он относится к визуальным достижениям маэстро с уважением. Это Линч холёный и причёсаный, как будто скриншоты сериала 1990 года отцифровали и зачистили от всех шероховатостей.

Вторым цитируемым мастером, на удивление, стал Роберт Родригес (хотя он сам тоже учился у великих). Своего пожилого и не слишком здорового детектива Карризи помещает в цветную версию «Города Грехов», и почему-то рядом с ним редко оказываются обычные люди, как будто их не существует вовсе. А всё действие разворачивается словно в тщательно продуманной декорации. Постойте, так может в лабиринте на самом деле находится не девушка?

Фильм существует параллельно в трёх пространствах: городе, больнице и том самом лабиринте, который урывками вспоминает спасённая Саманта. И именно визуальные решения, а не сама детективная линия, заставляют сомневаться зрителя в реальности каждой из историй. Чрезмерная декоративность, постановочность и осознанно нарочитая игра актёров (особенно, если говорить о главных героях) идут на пользу самой детективной сути. Ведь ни что здесь не кажется настоящим. А значит, и маньяком может быть кто угодно, хотя, конечно же, зритель сытый детективами быстро вычислит преступника из небольшого ряда героев.

«Девушка в лабиринте»

Впрочем, там есть Тони Сервилло. Актёр, открывшийся мировому зрителю уже в зрелом возрасте и умело обращающийся с этой особенностью. Он и Коломбо, который назойливо суёт нос в чужие дела, и немного Роршах с его попытками увидеть истинное лицо «этого города» и мрачно озвучить ему приговор. Не положительный герой, но и не очаровательный мерзавец. Рабочий инструмент в руках автора, который выучил правило копродукций: международная звезда быть должна, но главный герой должен быть местным любимцем. Поэтому Сервилло ездит, ходит, получает по голове, а Дастин Хоффман весь фильм благочинно сидит в кресле и отыгрывает плутоватое выражение лица. И все довольны. Продукт удался.

По факту, «Девушка в лабиринте» — кино увлекательное. Его интересно рассматривать, отыскивая на экране щедро разбросанные символы и оммажи. Но делать шокирующие выводы о человеческой сущности и своём интеллектуальном уровне, в зависимости от того, как быстро вы определите маньяка, не стоит. Произведение Карризи абсолютно механическое. Любимая дорогая игрушка, но никак не произведение искусства. Один из самых частых отзывов на любую книгу автора — «Прочитал в отпуске/дороге на одном дыхании». Точно так же смотрится и «Девушка в лабиринте»: легко, захватывающе, но не слишком обязательно. Хороший вариант для выходного похода в кино.

Вероника Скурихина