Девушка в бездне, 2022

Фильм снят по мотивам одноименного романа Донато Карризи 2020 года. Он же выступил режиссером и сценаристом полнометражной картины. В 2017 году постановщик написал сценарий и снял для большого экрана свой роман «Девушка в тумане», за который получил премию «Давид ди Донателло 2018».
В 2019 году Карризи снял второй фильм по одному из своих романов «В лабиринте» с Тони Сервилло и Дастином Хоффманом.
Психологический триллер вдохновлен реальными событиями.
Съемки ленты проходили на берегу озера Комо, в Нессо и других местах на реке Ларио в Италии. Озеро Комо стало одним из главных героев фильма.
Карризи рассказывал, что во время съемок фильма добивался от актеров значительных усилий. Им пришлось полностью войти в образ, кроме того, часто работая в тяжелых условиях, например – погружаясь в холодную воду озера Комо.
В окрестностях озера Комо за десять лет пропало девять женщин схожей внешности. На его берегу находят руку неизвестной, а в этот же день мусорщик спасает тонущую девочку с фиолетовой челкой. Каким образом связаны все эти события? Женщина, называющая себя Охотницей на мух, отправляется на поиски серийного убийцы.
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