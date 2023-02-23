Девушка в бездне, 2022

Жанр: триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 6 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 23 февраля 2023 Премьера в мире 23 февраля 2023 Прокатчик Капелла Фильм Режиссер Донато Карризи В ролях Микела Ческон Габриэль Монтези Сара Чокка Джордана Фаджано Серджио Альбелли Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат