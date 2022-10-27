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Постер фильма Девушка в бездне
5.9
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5.9

Девушка в бездне

, 2022
Io sono l'abisso
Италия / триллер / 18+
Психологический триллер о маньяке, снятый по роману Донато Карризи
Постер фильма Девушка в бездне
5.9

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам одноименного романа Донато Карризи 2020 года. Он же выступил режиссером и сценаристом полнометражной картины. В 2017 году постановщик написал сценарий и снял для большого экрана свой роман «Девушка в тумане», за который получил премию «Давид ди Донателло 2018».

В 2019 году Карризи снял второй фильм по одному из своих романов «В лабиринте» с Тони Сервилло и Дастином Хоффманом.

Психологический триллер вдохновлен реальными событиями. 

Съемки ленты проходили на берегу озера Комо, в Нессо и других местах на реке Ларио в Италии. Озеро Комо стало одним из главных героев фильма.

Карризи рассказывал, что во время съемок фильма добивался от актеров значительных усилий. Им пришлось полностью войти в образ, кроме того, часто работая в тяжелых условиях, например – погружаясь в холодную воду озера Комо.

В окрестностях озера Комо за десять лет пропало девять женщин схожей внешности. На его берегу находят руку неизвестной, а в этот же день мусорщик спасает тонущую девочку с фиолетовой челкой. Каким образом связаны все эти события? Женщина, называющая себя Охотницей на мух, отправляется на поиски серийного убийцы.

В ролях

Микела Ческон
Микела Ческон
La Cacciatrice di Mosche
Габриэль Монтези
Габриэль Монтези
L'Uomo che Puliva
Сара Чокка
Сара Чокка
La Ragazzina col Ciuffo Viola
Джордана Фаджано
Джордана Фаджано
Poliziotta
Серджио Альбелли
Серджио Альбелли
Il professore
Лидия Либерман
Vera
Андреа Герпелли
Katia Fellin
Adalgisa Manfrida
Сол Нанни
Raffaelle
Режиссер Донато Карризи
Сценарист Донато Карризи
Композитор Vito Lo Re
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 февраля 2023
Премьера в мире 27 октября 2022
Дата выхода
2 сентября 2026 Россия Капелла Фильм
27 октября 2022 Италия VM14
5 мая 2023 Польша
11 августа 2023 Тайвань 15+
Бюджет €6 681 200
Сборы в мире $369 297
Производство Palomar, Vision Distribution, Sky
Другие названия
Io sono l'abisso, I Am the Abyss, Soy el Abismo, Eu sou o Abismo, Ich bin der Abgrund, Je suis l'abysse, Je suis le gouffre, Jestem otchłanią, Девушка в бездне, मैं रसातल हूँ, 屍發現場, 私は深淵です

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

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