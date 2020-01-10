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Девушка в лабиринте Девушка в лабиринте
Киноафиша Фильмы Девушка в лабиринте Отзывы о фильме «Девушка в лабиринте»
L'uomo del labirinto / Into the Labyrinth Девушка в лабиринте 2019 / Италия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Девушка в лабиринте»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Донато Карризи — безусловно, яркое и литературное, и теперь кинематографическое явление. С одной важной поправкой: он — явление популярное. И если вы найдёте интервью, в котором он скажет, что придумывает свои детективы для того, чтобы развлечь всех нас, дайте мне знать. Ведь с этой ремаркой «Девушка в лабиринте» однозначно повысит свои ставки в прокате и в зрительском восприятии. В плавящемся от аномальной жары итальянском городке сенсационная новость: девушка,…

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Николай Каплунов 10 января 2020, 01:08
Оценка
Ребята,то пздц!
Обожаем триллеры (детективы, расследования, непредсказуемые концовки), вот и решили пойти на этот фильм.
Это жесть! Никакой динамики, нудный, но самое главное - просто дичайшая психоделика наркоманская!
Последний раз такие негативные и схожие эмоции вызвал фильм Мама с Хавьером Бартемом и актрисой из сойки-пересмешницы...
Если от фильма Мама вас тошнило, то и на это не идите 100%. Потраченные 2,5 часа будут.
10 января 2020, 01:08 Ответить
Евгений Григорьев 11 января 2020, 23:02
Оценка
Фильм полная дичь! Жалко потраченное время 2,5 часа просто ни о чем!
11 января 2020, 23:02 Ответить
Katja Sergeeva 12 января 2020, 13:01
Оценка
Мне очень понравился фильм! Люблю такие, где нужно после еще размышлять)
12 января 2020, 13:01 Ответить
saa.nastya 12 января 2020, 20:11
Оценка
Фильм супер! Кому не понравился - они просто не «доперли», полагаю, что это фанаты марвел 🤔. Взрыв мозга, фильм - головоломка . Очень неожиданная развязка. Мне понравился , однозначно советую 👍
12 января 2020, 20:11 Ответить
Comon 14 января 2020, 01:29
Посмотрел фильмографию Сервилло... Да батя повернут на всём этом, один сюжет играет во всех фильмах. И всё по разному, суть в деталях. Фильмец очень гуд.
14 января 2020, 01:29 Ответить
abcd.al 31 января 2020, 12:21
Оценка
Фильм, просто взрыв мозга. Кто любит головоломки и тонкие ньюансы вам сюда. С первого раза фильм не понять. Он завораживает, если кто смотрит с субтитрами там разговор идет на английском и итальянском языках это небольшая подсказка. давно я не смотрела таких загадочных фильмов. Просто супер.
31 января 2020, 12:21 Ответить
Андрей 9 июня 2020, 11:44
Оценка
почти ничего не понял ;)))
автор намудрил, на мой взгляд!
наверно, стоит использовать фразу - книга лучше фильма, режиссёры всё испортили - но я не читал этот мега мировой бестселлер...
странная съёмка и картинка, например, когда детектив едет в машине, кажется, что он сидит в машине, а картинка движется ;)) и таких операторских моментов много в фильме.
давно не видел и раз был увидеть Хоффмана, старая отличная гвардия!
фильм на один раз или возьму и прочитаю книгу
9 июня 2020, 11:44 Ответить
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