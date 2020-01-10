Донато Карризи — безусловно, яркое и литературное, и теперь кинематографическое явление. С одной важной поправкой: он — явление популярное. И если вы найдёте интервью, в котором он скажет, что придумывает свои детективы для того, чтобы развлечь всех нас, дайте мне знать. Ведь с этой ремаркой «Девушка в лабиринте» однозначно повысит свои ставки в прокате и в зрительском восприятии. В плавящемся от аномальной жары итальянском городке сенсационная новость: девушка,…
Обожаем триллеры (детективы, расследования, непредсказуемые концовки), вот и решили пойти на этот фильм.
Это жесть! Никакой динамики, нудный, но самое главное - просто дичайшая психоделика наркоманская!
Последний раз такие негативные и схожие эмоции вызвал фильм Мама с Хавьером Бартемом и актрисой из сойки-пересмешницы...
Если от фильма Мама вас тошнило, то и на это не идите 100%. Потраченные 2,5 часа будут.
автор намудрил, на мой взгляд!
наверно, стоит использовать фразу - книга лучше фильма, режиссёры всё испортили - но я не читал этот мега мировой бестселлер...
странная съёмка и картинка, например, когда детектив едет в машине, кажется, что он сидит в машине, а картинка движется ;)) и таких операторских моментов много в фильме.
давно не видел и раз был увидеть Хоффмана, старая отличная гвардия!
фильм на один раз или возьму и прочитаю книгу
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