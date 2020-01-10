Наша рецензия

Донато Карризи — безусловно, яркое и литературное, и теперь кинематографическое явление. С одной важной поправкой: он — явление популярное. И если вы найдёте интервью, в котором он скажет, что придумывает свои детективы для того, чтобы развлечь всех нас, дайте мне знать. Ведь с этой ремаркой «Девушка в лабиринте» однозначно повысит свои ставки в прокате и в зрительском восприятии. В плавящемся от аномальной жары итальянском городке сенсационная новость: девушка,…