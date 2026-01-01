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Милтон Уэлш
Милтон Уэлш Milton Welsh
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Милтон Уэлш

Milton Welsh

Дата рождения
3 февраля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Призрак 7.5
Призрак (2010)
Фабрика грёз 7.1
Фабрика грёз (2019)
Непрерывность 7.0
Непрерывность (2012)

Фильмография Милтон Уэлш

Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца 7
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin
драма 2024, США
Смотреть трейлер
Матч жизни 5.8
Матч жизни The Match
драма, исторический, спорт 2020, Хорватия / США
Смотреть трейлер
Фабрика грёз 7.1
Фабрика грёз Traumfabrik
драма, мелодрама, комедия 2019, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Ян Масарик 6.7
Ян Масарик Masaryk
биография, драма, исторический 2016, Чехия / Германия / Словакия
Непрерывность 7
Непрерывность Continuity
драма 2012, Германия
Призрак 7.5
Призрак The Ghost Writer
криминал, драма, триллер 2010, США
Смотреть трейлер Рецензия
Крестовый поход в джинсах 6.1
Крестовый поход в джинсах Kruistocht in spijkerbroek
приключения, семейный, фэнтези 2006, Нидерланды / Бельгия / Германия / Люксембург
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