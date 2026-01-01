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О персоне
Фильмография
Милтон Уэлш
Milton Welsh
Киноафиша
Персоны
Милтон Уэлш
Милтон Уэлш
Milton Welsh
Дата рождения
3 февраля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Призрак
(2010)
7.1
Фабрика грёз
(2019)
7.0
Непрерывность
(2012)
Фильмография Милтон Уэлш
7
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin
драма
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Матч жизни
The Match
драма, исторический, спорт
2020, Хорватия / США
Смотреть трейлер
7.1
Фабрика грёз
Traumfabrik
драма, мелодрама, комедия
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Ян Масарик
Masaryk
биография, драма, исторический
2016, Чехия / Германия / Словакия
7
Непрерывность
Continuity
драма
2012, Германия
7.5
Призрак
The Ghost Writer
криминал, драма, триллер
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Крестовый поход в джинсах
Kruistocht in spijkerbroek
приключения, семейный, фэнтези
2006, Нидерланды / Бельгия / Германия / Люксембург
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