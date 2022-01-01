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Кен Дукен
Кен Дукен
Ken Duken
О персоне
Фильмография
Кен Дукен
Ken Duken
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Дата рождения
17 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Кена Дукена
Родился 17 апреля 1979 года. Хайдельбер, ФРГ (Германия).
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Фильмография Кена Дукена
Фабрика грёз
драма, мелодрама, комедия
2019, Германия
7.0
Моя собака — герой
семейный
2019, США / Венгрия
4.0
Викинги
приключения, боевик
2014, Швейцария / Германия / ЮАР
6.0
Красавчик 2
комедия, мелодрама
2009, Германия
7.0
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
комедия
2008, Германия
5.0
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