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Фабрика грёз Фабрика грёз
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Traumfabrik Фабрика грёз 2019 / Германия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Фабрика грёз»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

ГДР, 1961 год. Только что демобилизовавшийся из армии Эмиль (Деннис Мойен) по протекции старшего брата попадает на студию ДЕФА – главную съемочную площадку Восточной Германии. Он становится актером массовки на проекте, в котором играет французская дива Беатрис Морэ. Однако внимание юноши привлекает вовсе не она, а ее дублерша, танцовщица Милу (Эмилия Шюле). Эмиль влюбляется в нее с первого взгляда. Дела на работе не ладятся – из-за нескольких промахов подряд его увольняют со студии.…

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Mikhail Kokin 29 ноября 2019, 00:10
Оценка
Мне фильм понравился. Хоть и хаят Советское время...
29 ноября 2019, 00:10 Ответить
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