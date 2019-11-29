Наша рецензия

ГДР, 1961 год. Только что демобилизовавшийся из армии Эмиль (Деннис Мойен) по протекции старшего брата попадает на студию ДЕФА – главную съемочную площадку Восточной Германии. Он становится актером массовки на проекте, в котором играет французская дива Беатрис Морэ. Однако внимание юноши привлекает вовсе не она, а ее дублерша, танцовщица Милу (Эмилия Шюле). Эмиль влюбляется в нее с первого взгляда. Дела на работе не ладятся – из-за нескольких промахов подряд его увольняют со студии.…