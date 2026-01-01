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Мартин Шрейер
Мартин Шрейер Martin Schreier
Киноафиша Персоны Мартин Шрейер

Мартин Шрейер

Martin Schreier

Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер

Биография Мартина Шрейера

Родился в 1980 году в Германии. 

Популярные фильмы

Макстон-холл 8.3
Макстон-холл (2024)
Фабрика грёз 7.1
Фабрика грёз (2019)

Фильмография Мартина Шрейера

Макстон-холл 8.3
Макстон-холл
драма, триллер 2024, Германия
Фабрика грёз 7.1
Фабрика грёз Traumfabrik
драма, мелодрама, комедия 2019, Германия
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