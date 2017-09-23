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Пчелы делают мед Пчелы делают мед
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Bees Make Honey

Пчелы делают мед, 2017

2017 / Великобритания
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действия происходят в 1934 году. На роскошном вечере в честь Дня всех святых убивают мужа главной героини. Спустя год после трагедии Хани принимает решение в точности воспроизвести торжество, чтобы найти убийцу супруга. Для этого она нанимает Шуропа – профессионального детектива, которого для конспирации наряжают в подходящий костюм. Он вливается в пеструю толпу, чтобы узнать о помыслах и намерениях гостей. В ходе событий выясняются все новые и новые неожиданные детали, делая детективную историю невероятно захватывающей.

  • Сюжет фильма по структуре напоминает детективы Агаты Кристи. Но жанровая принадлежность киноленты – комедийный детектив в стиле «Великого Гэтсби», дань уважения классическому нуарному кинематографу.
  • Первая вечеринка в фильме происходит в 1934 году, но произведение Гленна Миллера, которое исполняет оркестр на торжестве, появилось только в 1938.
  • Главную роль исполнила Элис Ив, сестра режиссера. Также в фильме снимался отец Джека и Элис – Тревор Ив.
  • Элис Ив, родившаяся в семье актеров, с детства знала, что хочет играть в кино и усердно училась актерскому мастерству в разных школах.

События разворачиваются в 1934 году на элитной вечеринке в честь Хэллоуина. Главная героиня по имени Хани, муж которой был убит ровно год назад, пытается воссоздать картину происшедшего, чтобы выяснить, кто именно виновен в смерти её супруга.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Джек Ив
В ролях
Элис Ив
Элис Ив
Анатоль Таубман
Анатоль Таубман
Жозефин Де Ла Буме
Жозефин Де Ла Буме
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Джошуа МакГуайр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пчелы делают мед 2 постера
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