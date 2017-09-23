Пчелы делают мед, 2017

Действия происходят в 1934 году. На роскошном вечере в честь Дня всех святых убивают мужа главной героини. Спустя год после трагедии Хани принимает решение в точности воспроизвести торжество, чтобы найти убийцу супруга. Для этого она нанимает Шуропа – профессионального детектива, которого для конспирации наряжают в подходящий костюм. Он вливается в пеструю толпу, чтобы узнать о помыслах и намерениях гостей. В ходе событий выясняются все новые и новые неожиданные детали, делая детективную историю невероятно захватывающей.
События разворачиваются в 1934 году на элитной вечеринке в честь Хэллоуина. Главная героиня по имени Хани, муж которой был убит ровно год назад, пытается воссоздать картину происшедшего, чтобы выяснить, кто именно виновен в смерти её супруга.