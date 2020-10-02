«Гостиница Окко»: Рецензия Киноафиши

Вперемешку с разного рода жанровыми картинами на экраны российских кинотеатров выходит аниме Китаро Косака «Гостиница Окко» со всеми мифическими причудами. Словно чувствуя тревожное состояние всех жителей страны, прокатчики пытаются привнести тепла и доброты с помощью кинематографических историй и не забывают о самых маленьких. Рассказываем, как японские мультипликаторы снова обсуждают серьезные темы через мелодраматику и фантастику.

Гостиница Окко

Маленькая девочка Орико Сэки по прозвищу Окко очень любит своих родителей. Мама и папа у нее просто замечательные, хотя иногда могут что-то придумать этакое, и тогда приходится за них краснеть. Ужасная авария разлучает девочку с родителями, ей приходится переехать к своей бабушке, хозяйке одной традиционной гостиницы на горячих источниках. Еще полностью не осознав свое горе, Окко погружается в трудовые будни и помогает всем служащим. Постояльцы встречаются на ее пути очень разные, но самый странный — призрак мальчика по имени Урибо. Откуда он взялся и кто он такой? Девочке предстоит узнать эти и другие секреты гостиницы.

Семья — одна из главных тем японского кинематографа и мультипликации. Традиции, ценности и мифология крепко связаны родственной связью. «Гостиница Окко» обращается еще к одной теме — потери близких. Скорее всего, никому не покажется удивительным увидеть похожий троп в аниме, потому практически каждая третья манга рассказывает о человеке, оказавшемся сиротой. Родители в японских семьях «исчезают» из-за несчастных случаев, проблем или просто отказываются обеспечивать своих детей и оставляют их в одиночестве выживать. Для большей иллюстрации вам всего лишь надо будет вспомнить каннского победителя «Магазинные воришки» Хирокадзу Корееда.

Гостиница Окко

Любознательная Окко теряет своих родителей в автокатастрофе в достаточно юном возрасте и пока что не понимает, что они больше никогда не появятся в ее жизни. Видеть их она способна только во снах и украдкой задавать сложный вопрос: «Вы же все еще живы?» В ее подсознании они обязательно ответят положительно, и девочка заберется в их кровать, чтобы отдаться спокойному сну. В реальности родителей уже нет, но Окко настолько втянулась в бытовую жизнь гостиницы, что даже не замечает это, хотя призрак маленького мальчика периодически напоминает ей о ее ситуации.

Урибо — это способ Окко справиться с горем. Добродушный мальчишка, который погиб после случайного падения с крыши, все эти годы следил за ее бабушкой, практически вся его загробная жизнь была посвящена этому. Теперь он ухаживает и за Окко, всячески развлекая и наполняя ее сложную жизнь радостями и разными фантастическими элементами. На своем пути они вместе встречают других пропащих людей: кому-то разбили сердце, у другого умерла любимая жена, а третьи пытаются свыкнуться с последствиями операции. Гостиница открывает свои двери перед любыми людьми, здесь обязательно предложат чашечку зеленого чая или что-то похолоднее заплутавшему незнакомцу.

Гостиница Окко

Таким образом, помещение на горячих источниках становится неким храмом, где любой может помолиться и излить душу, поведать о своих невзгодах. Не зря все-таки природа вокруг была воздвигнута и украшена богами, которые никогда не отворачивались от людей, попавших в беду. Постояльцы, сами того не замечая, добровольно переступают порог гостиницы и оказываются в безопасном месте. Словно на приеме у психолога, они расслабляются на горячих источниках, а приятные хозяйки в лице бабушки Окко и девочки всегда готовы им помочь.

Приезжие помогают главной героине справиться со своей утратой, вытаскивают ее из панических атак, водят на легкомысленный шопинг и знакомят со всеми радостями здоровой пищи. Урибо только играет роль условного ангела-хранителя, но его дни тоже сочтены. Потому что Окко все-таки начнет жизнь с чистого листа, пройдет через свою травму и перестанет видеть своего единственного друга. А дети любят придумывать разных воображаемых личностей, чтобы пройти через свои психологические проблемы.

Гостиница Окко

Так экранизация детских японских одноименных романов пытается говорить на тему потери близких, а мягкая, немного старомодная аниме рисовка начала 2000-х годов придает истории больше тепла и доброты, нежели трагедийности и классической драмы.

Данная картина подойдет для зрителей всех возрастов, несмотря на сложную и серьезную тему. Фанаты аниме ничего нового не увидят, но поклонникам оригинальной многосерийной версии понравится кинофильм. Компиляция всех историй хорошо выстроена в киношный хронометраж, поэтому отлично подойдет для просмотра в первый раз или даже во второй.

Ася Заболоцкая