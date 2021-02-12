«Пингвиненок Пороро. Мир динозавров»: Рецензия Киноафиши

Пингвинёнок Пороро всегда очень любил динозавров. Поэтому когда в их деревушке приземлилась космическая капсула с динозавриком, Пороро и его друзья тепло встретили малыша Эло. Но некий охотник на динозавров отследил Эло и снова похитил, прихватив заодно и друга пингвина – Кронга. Пороро, Эдди, Поби и Петти отправились на поиски друзей.

Оказалось, что в плену у охотника на динозавров уже сотни особей и тихая обитель этого вида давно разрушена. Даже великий король динозавров ничего не может с этим сделать. Однако Пороро и его команду трудности не останавливали никогда, а дружба для них – самое святое. Поэтому они без тени сомнения вступают в конфликт со злыми роботами и опасным охотником, чтобы вызволить своих ребят, а заодно освободить всех динозавров.

Пингвиненок Пороро. Мир динозавров

Южнокорейский анимационный сериал про Пороро имеет большой успех: в эфир вышло более двухсот серий длительностью от трех до одиннадцати минут. Персонажи этого мультика – приятные и добрые маленькие зверята, которые все время находят приключения и проявляют себя как герои. Естественно, такое признание привело к нескольким полнометражным картинам, которые выходили в 2008-2017 годах. До российских зрителей мультфильмы о Пороро дошли только сейчас, благодаря прокатчику «Кинологистика».

Пингвиненок Пороро. Мир динозавров

Несмотря на то, что этим мультикам уже много лет и нарисованы они в далекой Южной Корее, российские зрители наверняка полюбят этих героев и их приключения. По замыслу «Пингвинёнок Пороро» очень похож на «Смешариков». В центре сюжета также находятся разные персонажи, каждый со своей изюминкой, а ситуации, в которые они попадают, доводят до маленьких детей какую-нибудь простую истину и преподают им хороший урок. На простом языке создатели этих историй говорят с детьми о важности дружбы, о смекалке, о храбрости и прочих ценностях.

Пингвиненок Пороро. Мир динозавров

Именно малыши, скорее всего, и будут целевой аудиторией этих мультфильмов. Простая, но приятная анимация, разнообразие цветов, яркость, постоянное музыкальное сопровождение и песни наверняка привлекут маленьких зрителей к экрану и не дадут им заскучать. Небольшой хронометраж в 89 минут делает этот мультфильм отличной альтернативой для тех, кто хочет сводить ребенка в кинотеатр на что-то кроме «Мульт в кино».

Маша Бабаева