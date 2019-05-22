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Корнелиу Порумбойю
Корнелиу Порумбойю
Corneliu Porumboiu
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Корнелиу Порумбойю
Corneliu Porumboiu
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Дата рождения
14 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Корнелиу Порумбойю
Родился 14 сентября 1975 года. Васлуй, Румыния.
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Фильмография Корнелиу Порумбойю
Свистуны
комедия
2019, Румыния / Франция / Германия
5.0
Вторая игра
документальный, исторический, спорт
2014, Румыния
6.0
Полицейский, имя прилагательное
криминал, драма
2009, Румыния
7.0
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В начале был свист: интервью с режиссёром фильма «Свистуны» Корнелиу Порумбойю
Румынский постановщик рассказал о свойм самом зрительском фильме.
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22 мая 2019 10:14
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