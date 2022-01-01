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Свистуны Свистуны
Киноафиша Фильмы Свистуны Отзывы о фильме «Свистуны»
The Whistlers / La Gomera Свистуны 2019 / Румыния / Франция / Германия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Свистуны»

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Миклован Кристи (Влад Иванов) работает на страже закона и одновременно против него. С одной стороны он подчиняется своей полицейской начальнице Магде, устроившей за ним в Бухаресте тотальную слежку — и днем, и ночью камеры фиксируют каждый его шаг. А по другую сторону Кристи отвечает перед преступным боссом Пако, осевшим в Испании. В румынской тюрьме сидит его подельник Жолт, спрятавший тридцать миллионов, которые жаждут скорейшего высвобождения. У бандитов уже готов идеальный план, но…

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