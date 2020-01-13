«Свистуны»: Рецензия Киноафиши

Миклован Кристи (Влад Иванов) работает на страже закона и одновременно против него. С одной стороны он подчиняется своей полицейской начальнице Магде, устроившей за ним в Бухаресте тотальную слежку — и днем, и ночью камеры фиксируют каждый его шаг. А по другую сторону Кристи отвечает перед преступным боссом Пако, осевшим в Испании. В румынской тюрьме сидит его подельник Жолт, спрятавший тридцать миллионов, которые жаждут скорейшего высвобождения. У бандитов уже готов идеальный план, но чтобы его осуществить, главному герою приходится сесть на паром до Гомеры, где его встречают фам фаталь Гильда и контрабандист Кико. Эти двое должны обучить Кристи секретному языку свиста, который сыграет ключевую роль в достижении цели.

Режиссер Коренлиу Порумбойю — один из главных представителей румынской новой волны, фильмы которого неизменно оказываются на Каннском кинофестивале. В 2006 году его картина «12:08 к востоку от Бухареста» получила «Золотую камеру» за лучший режиссерский дебют, а тринадцать лет спустя он привозит в Канны «Свистунов», подняв румынский кинематограф совершенно на новый уровень. Оставив в стороне социальную подоплеку и пристальное наблюдение за румынским бытом, режиссер внезапно обратился к жанровому кино — бодрому, уморительному, кровавому и непредсказуемому.

«Свистуны»

Все смешалось в «Свистунах»: начиная от продюсеров со всей Европы (среди них есть и Марен Аде, снявшая «Тони Эрдманна») и заканчивая гибридным саундтреком. Здесь прозвучат и The Passenger Игги Попа, и Casta Diva из «Свадьбы Фигаро», и Штраусс, и Чайковский, и, конечно же, свист, который превращается в своего рода саундтрек всей картины. Помимо языка гуанчей, герои фильма разговаривают на английском, румынском и испанском, благодаря чему свойственный румынскому кино локальный характер разрастается до международных масштабов. Словно заядлый синефил, Порумбойю не стесняется многочисленных отсылок — вот целую минуту проектор транслирует «Искателей» Джона Форда, а затем и вовсе обращается к хичкоковскому «Психо», что многие сочтут за пошлость, но в «Свистунах» царит такая вакханалия по всем параметрам, что даже камео Тарантино показалось бы тут уместным.

Если бы Крейг С. Зелер родился и творил в Румынии, то он бы спокойно мог снять «Свистунов». Но в отличие от режиссера «Закатать в асфальт», кино Порумбойю вышло гораздо более зрительским и сделало все возможное, чтобы привлечь ваше внимание. Дело тут даже не в громкости свиста, а в его дерзости, укрощающей своими неожиданными твистами, эротикой, абсурдом, остроумными диалогами и такими запутанными многоходовочками, что их исход предугадать практически невозможно.

Поэтому если словосочетание «румынское кино» все еще вас пугает, сейчас самое время развеять стереотипы и убедиться, что увлекательные жанровые фильмы создаются не только в Голливуде.

Олеся Трошина