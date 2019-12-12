«Одной волшебной ночью»: Рецензия Киноафиши

Не зря новому фильму Кристофа Оноре дали второе имя «Одной волшебной ночью» (оригинальное название – «Комната 212»): то, с какой лёгкостью картина отбрасывает надоевшую повестку, похоже на волшебство. Это лёгкий, изящный, остроумный фильм оставляет всё лишнее за дверью: мы видим мир для двоих, какой бывает только во французском кино.

Оноре сделал себе имя на откровенных историях отношений, часто нетрадиционных, которые он рассказывает с истинно французским шармом. Его визитная карточка – каннский номинант «Все песни только о любви» (2007), где драматичная история любовного треугольника превращается в мюзикл. Оноре начинал как писатель, поэтому сценарии к своим фильмам он пишет сам. Французский режиссёр несколько раз привозил свои картины в Канны, но только с «Одной волшебной ночью» что-то выиграл: Кьяра Мастроянни получила приз за лучшую роль в программе «Особый взгляд».

Актёрам здесь и правда есть где развернуться: сюжет очищен от шелухи, так что осталось только ядро, где есть он и она. Раскованная, сексуальная Мария (Кьяра Мастроянни) преподаёт право и встречается со своими студентами, пока дома её ждёт обрюзгший муж Ришар (Бенжамин Биолэй). Случайно супруг узнаёт про измену, но Мария не видит в этом ничего постыдного: любой брак застаивается, страсть уходит – не хоронить же себя. Но Ришар, ни разу не изменивший жене за 20 лет, считает иначе. Чтобы разрядить обстановку, Мария тайком уходит ночевать в отель через дорогу. Пока в окне напротив муж не находит себе места, она пытается разобраться со своей жизнью.

«Одной волшебной ночью»

Кроме особой интонации, которая превращает безделушки в золото, Оноре отличает тяга к формальным экспериментам. Чтобы сделать историю по-настоящему интимной, он ограничивает место действия двумя комнатами, а само действие сводит к разговорам. Тут нужно отметить, что Оноре ещё и опытный театральный режиссёр, его постановки можно увидеть на ведущих фестивалях, поэтому проблем с куцей на первый взгляд драматургией у него нет. Наоборот, ограничения он превращает в возможности: так появляется съёмка сверху, когда пространство превращается в декорации, и филигранные мизансцены.

Попытки героев разобраться в себе тоже получают чисто театральное решение: появляются их двойники из прошлого, родные и когда-то близкие люди. Фильм Оноре всю дорогу ловко балансирует между комедией и мелодрамой. За комичные эпизоды отвечает Мария, у которой богатая история адюльтера: в какой-то момент орава её любовников, конечно же, разом окажется в комнате. Линия Ришара, напротив, драматическая: ещё до встречи с Марией у него были долгие отношения, которые его преобразили, он хотел иметь детей и занимался музыкой, но потом всё изменилось. Игривый по характеру сюжет смело поддевает реальность: Мастроянни и Биолэй, как и их герои, были в браке несколько лет; кроме того, Биолэй – профессиональный музыкант. Поверить в это непросто, и в этом большая заслуга актёра: настолько его опустившийся, растерянный Ришар отличается от Марии.

История Оноре скрывает под собой целый пласт проблем, которые при желании можно раскопать. На поверхности – институт семьи и брака, вывернутый наизнанку: здесь теряют всё хорошее и забывают о себе, а от проблем предпочитают сбегать. Чуть глубже – феминистский вопрос, нарочно решёный в мужском духе. В самой толще – кризис французской богемы, окончательно превратившейся в вестницу краха (привет, Уэльбек). И, наконец, сердцевина – неизбывная инфантильность нашего века, очарованность прошлым, боязнь ответственности. Всё это нет-нет, да и мелькнёт в бесконечных разговорах. Но капать дальше не надо. Есть всего одна ночь, так что давай просто потанцуем.

Евгений Ермакович