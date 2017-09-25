Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристоф Оноре
Кристоф Оноре
Christophe Honoré
О персоне
Фильмография
Новости
Кристоф Оноре
Christophe Honoré
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 апреля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Кристофа Оноре
Родился 10 апреля 1970 года. Карэ, Франция.
Развернуть
Фильмография Кристофа Оноре
Одной волшебной ночью
комедия
2019, Франция
5.0
Прости, ангел
драма
2018, Франция
6.0
Беды Софи
комедия
2016, Франция
5.0
Метаморфозы
драма, фэнтези
2014, Франция
5.0
Возлюбленные
драма
2011, Франция / Великобритания / Чехия
6.0
Моя девочка не хочет...
драма
2009, Франция
5.0
Прекрасная смоковница
драма
2008, Франция
7.0
Все песни только о любви
мюзикл
2007, Франция
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В «Родине» покажут фильм Кристофа Оноре «Все песни только о любви»
29 сентября проект #ARTPOKAZ и киноцентр «Родина» организуют показ мюзикла Кристофа Оноре «Все песни только о любви» с неподражаемым Луи Гаррелем. Начало в
Написать
25 сентября 2017 18:01
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России