Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)