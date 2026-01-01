Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мари-Кристин Адам
Marie-Christine Adam
Киноафиша
Персоны
Мари-Кристин Адам
Мари-Кристин Адам
Marie-Christine Adam
Дата рождения
24 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мари-Кристин Адам
Родилась 24 сентября 1950 года. Париж, Франция.
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Роковая красотка
(2006)
6.6
Любовь с риском для жизни
(2010)
6.5
Другая жизнь женщины
(2012)
Фильмография Мари-Кристин Адам
6.1
Маленькая девочка в голубом
Little Girl Blue
биография, документальный, драма
2023, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Одной волшебной ночью
Room 212 / Chambre 212
комедия
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Париж-Манхэттен
Paris Manhattan
мелодрама, комедия
2012, Франция
Смотреть трейлер
6.5
Другая жизнь женщины
La vie d'une autre / Another Woman's Life
мистика, комедия, драма
2012, Франция / Бельгия / Люксембург
Смотреть трейлер
6.6
Любовь с риском для жизни
La chance de ma vie / Second Chance
комедия
2010, Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Роковая красотка
Hors de prix
комедия
2006, Франция
Показать еще
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить