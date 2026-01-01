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Мари-Кристин Адам
Мари-Кристин Адам Marie-Christine Adam
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Мари-Кристин Адам

Marie-Christine Adam

Дата рождения
24 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Мари-Кристин Адам

Родилась 24 сентября 1950 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

Роковая красотка 7.2
Роковая красотка (2006)
Любовь с риском для жизни 6.6
Любовь с риском для жизни (2010)
Другая жизнь женщины 6.5
Другая жизнь женщины (2012)

Фильмография Мари-Кристин Адам

Маленькая девочка в голубом 6.1
Маленькая девочка в голубом Little Girl Blue
биография, документальный, драма 2023, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Одной волшебной ночью 5.8
Одной волшебной ночью Room 212 / Chambre 212
комедия 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Париж-Манхэттен 6.1
Париж-Манхэттен Paris Manhattan
мелодрама, комедия 2012, Франция
Смотреть трейлер
Другая жизнь женщины 6.5
Другая жизнь женщины La vie d'une autre / Another Woman's Life
мистика, комедия, драма 2012, Франция / Бельгия / Люксембург
Смотреть трейлер
Любовь с риском для жизни 6.6
Любовь с риском для жизни La chance de ma vie / Second Chance
комедия 2010, Франция
Смотреть трейлер
Роковая красотка 7.2
Роковая красотка Hors de prix
комедия 2006, Франция
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