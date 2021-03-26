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Постер фильма Роман с кукушкой
5.7
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5.7

Роман с кукушкой

, 2021
Senior Moment
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Роман с кукушкой
5.7

О фильме

Виктор Мартин — отставной пилот ВВС и вечный холостяк, проживающий свои лучшие дни в путешествиях на серебристом порше в компании лучшего друга, ювелира на пенсии, Сала. Однажды во время очередной автопрогулки, товарищи замечают на дороге другого любителя гонок — Пабло Торреса. Он соглашается на несколько шуточных соревнований, в результате которых Виктора останавливает полиция и лишает его прав и любимого порше. Поездка на общественном транспорте приводит к знакомству с привлекательной женщиной по имени Кэролайн. Между ними сразу возникает связь, однако очевидные различия не позволяют отношениям развиваться. Сможет ли Кэролайн помочь Виктору пережить расставание с автомобилем? Или, быть может, благодаря ей он обнаружит в себе новые увлечения?

В ролях

Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Victor Martin
Джин Смарт
Джин Смарт
Caroline Summers
Дон МакМанус
Rock Kendall
Катрина Боуден
Катрина Боуден
Kristen James
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Sal Spinelli
Эсай Моралес
Эсай Моралес
Diego Lozana
Майя Стоян
Майя Стоян
Sonia Summers
Carlos Miranda
Pablo Torres
Beth Littleford
Tess Woodson
Мелисса Гринспен
Officer Nancy
Режиссер Джорджо Серафини
Сценарист Kurt Brungardt, Christopher Momenee
Композитор Лаура Карпман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 28 июня 2021
Премьера в мире 26 марта 2021
Дата выхода
26 марта 2021 США
Сборы в мире $41 598
Производство Goff Productions
Другие названия
Senior Moment, Acelerando Para o Amor, Hafıza Kaybı, Nowy kurs, Провалы в памяти

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 января 2023

Отзывы о фильме

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