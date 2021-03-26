Роман с кукушкой, 2021

Виктор Мартин — отставной пилот ВВС и вечный холостяк, проживающий свои лучшие дни в путешествиях на серебристом порше в компании лучшего друга, ювелира на пенсии, Сала. Однажды во время очередной автопрогулки, товарищи замечают на дороге другого любителя гонок — Пабло Торреса. Он соглашается на несколько шуточных соревнований, в результате которых Виктора останавливает полиция и лишает его прав и любимого порше. Поездка на общественном транспорте приводит к знакомству с привлекательной женщиной по имени Кэролайн. Между ними сразу возникает связь, однако очевидные различия не позволяют отношениям развиваться. Сможет ли Кэролайн помочь Виктору пережить расставание с автомобилем? Или, быть может, благодаря ей он обнаружит в себе новые увлечения?