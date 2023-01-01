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Роман с кукушкой Роман с кукушкой
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Роман с кукушкой, 2021

2021 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Виктор Мартин — отставной пилот ВВС и вечный холостяк, проживающий свои лучшие дни в путешествиях на серебристом порше в компании лучшего друга, ювелира на пенсии, Сала. Однажды во время очередной автопрогулки, товарищи замечают на дороге другого любителя гонок — Пабло Торреса. Он соглашается на несколько шуточных соревнований, в результате которых Виктора останавливает полиция и лишает его прав и любимого порше. Поездка на общественном транспорте приводит к знакомству с привлекательной женщиной по имени Кэролайн. Между ними сразу возникает связь, однако очевидные различия не позволяют отношениям развиваться. Сможет ли Кэролайн помочь Виктору пережить расставание с автомобилем? Или, быть может, благодаря ей он обнаружит в себе новые увлечения?

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Джорджо Серафини
В ролях
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Джин Смарт
Джин Смарт
Дон МакМанус
Катрина Боуден
Катрина Боуден
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Роман с кукушкой 2 постера
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Роман с кукушкой
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