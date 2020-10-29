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Аарон Пул
Аарон Пул
Aaron Poole
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Аарон Пул
Aaron Poole
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Дата рождения
17 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Аарона Пула
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Фильмография Аарона Пула
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер
2020, Канада
6.0
Пустой человек
ужасы, драма, криминал, детектив, триллер
2020, США
5.0
Дэвид Боуи. Человек со звезды
мюзикл, драма, биография
2020, Великобритания
3.0
Цепной пёс
криминал, драма, триллер
2020, Канада
4.0
Пленница
триллер
2014, Канада
5.0
Кас и Дилан
комедия
2013, Канада
6.0
Заговор
триллер, ужасы
2012, Канада
6.0
Обожание
драма
2008, Канада
6.0
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Поклонники Дэвида Боуи раскритиковали трейлер байопика «Дэвид Боуи: История человека со звезд»
Премьера состоится 25 ноября.
Написать
29 октября 2020 16:20
Представлен первый отрывок байопика «Стардаст» о Дэвиде Боуи
В отличие от жанровых собратьев в лице «Богемской рапсодии» и «Рокетмена», кино про Боуи не будет опираться на музыкальные хиты артиста.
Написать
17 апреля 2020 09:27
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