«Венеция зовет»: Рецензия Киноафиши

Эмилю четырнадцать лет, он умный мальчик, а его родители — идиоты. Стареющая парочка вышедших в тираж хиппи живет в трейлерном парке, Эмилю приходится ночевать у соседей в гараже. Мальчик знает, что над ним смеются в школе, но заботливым папе и маме наплевать. Ради своих представлений о красоте, они регулярно обесцвечивают Эмилю волосы, ради здоровья и скупердяйства кормят безглютеновыми пирогами и свекольным соком. А еще ему нельзя иметь компьютер или мобильник, ведь от них бывает рак.

Однажды в школе Эмилю удается разговориться с Полин, девочкой, которая ему сразу нравится. Ее родители тоже не подарок — богатые снобы. Сама Полин играет на арфе. Эмиль помогает ей с алгеброй, а та приглашает мальчика на концерт своего оркестра, который пройдет в Венеции. Родители парня согласны его отпустить, но не столько из уважения к чувствам сына, сколько из безалаберности. И, чтобы добить тинейджера окончательно, решают поехать вместе с ним.

Этот фильм не очень похож на легкую комедию для семейного просмотра. Всякий, кто помнит, каково быть подростком в не слишком благополучной семье, будет краснеть от испанского стыда, корчиться от боли и плакать от жалости. Родители героя не тираны или садисты, но эгоистичные неудачники, худшие из возможных. Дадут пощечину от раздражения, затем растрогаются и подарят что-нибудь ненужное.

Венеция зовет

К счастью для Эмиля, в путешествии к ним присоединяется его старший брат, уже совершеннолетний, научившийся плевать на безумства предков. По долгу брата он проводит Эмиля через инициацию непослушанием, помогает обрести первый эротический опыт и с помощью единственного в семье мобильника вовремя попасть на тот самый концерт. Во тьме зала Эмиль плачет от счастья, а на следующий день униженным Арлекином бежит по древним улицам прочь от позора в доме своей возлюбленной.

Молодой Эли Тонна в главной роли — тот стеснительный мечтательный подросток, который разрывается между постоянной готовностью к подвигу (угнать мотоцикл, прыгнуть в канал) и желанием убежать, запереться в чулане, замереть от страха. Все трудности роста ему даются очень тяжело, и у фильма не будет легких решений. Даже когда кажется, что сейчас-то наступила освобождающая концовка в духе фильма «Бум», все становится еще хуже, чем было.

Лишь когда Эмиль бросит вызов своему эгоистичному отцу, произойдет хоть и не разрешение ситуации, но возникнет слабая тень понимания между разобщенными членами семейства. В роли отца — великий комик Бенуа Пульворд, в чьем багаже уже есть роль самого дисфункционального папы на свете, Бога из фильма «Новейший завет», а мать играет Валери Боннетон. Потому, несмотря на всю драму, это все же и болезненно-смешной фильм, как бывают смешны прошлые печали, на которые мы оглядываемся.

Фильм Ивана Кальберака похож много на что. Например, на советские картины о первом чувстве, вроде «Я вас любил...» или «Точка, точка, запятая». Или на «400 ударов», где тонкий мальчик также мучается в семье дураков. К тому же Кальберак снял фильм по своей же книге, которая издана на русском под названием «Венеция не в Италии». Напрашиваются параллели с разными книгами о переходном возрасте и дороге, прежде всего «Гудбай, Берлин!» (фильм и книга Вольфганга Херрндорфа) или «А ты попробуй» Уильяма Сатклиффа (для взрослых). В конечном счете, это светлые истории, хотя и без готовых ответов. Путешествие в них всегда продолжается, потому что взросление не наступает «вдруг», только мало помалу. И, хватая звезды с неба, мы приучаемся любить и несовершенных людей, остающихся с нами на земле.

Андрей Гореликов