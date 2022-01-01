Наша рецензия

Эмилю четырнадцать лет, он умный мальчик, а его родители — идиоты. Стареющая парочка вышедших в тираж хиппи живет в трейлерном парке, Эмилю приходится ночевать у соседей в гараже. Мальчик знает, что над ним смеются в школе, но заботливым папе и маме наплевать. Ради своих представлений о красоте, они регулярно обесцвечивают Эмилю волосы, ради здоровья и скупердяйства кормят безглютеновыми пирогами и свекольным соком. А еще ему нельзя иметь компьютер или мобильник, ведь от них бывает…