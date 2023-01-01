Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призраки Шэрон Тейт Призраки Шэрон Тейт
Киноафиша Фильмы Призраки Шэрон Тейт Награды и номинации фильма Призраки Шэрон Тейт
The Haunting of Sharon Tate Призраки Шэрон Тейт 2019 / США
3.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Призраки Шэрон Тейт

Вся информация о фильме
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Худшая женская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Related video
Свергнул короля Киркорова: главным артистом России провозгласили неоднозначного певца
Эту глупую ошибку в фильме «Иван Васильевич» замечают только образованные люди: проверьте себя
До сих пор забыть не может: как сейчас выглядит бывшая жена Александра Серова
Ребенок непутевых родителей: единицы знают, что у Пугачевой есть приемный сын
Испортил образ: Киркоров сдал Нетребко с потрохами в самый неожиданный момент
Старый фонд и убогая квартира: звезда «Татьяниного дня» подарила матери квартиру и привела народ в ярость
Сына Королевой с невестой-стриптизершей унизили на Comedy Club: вот как это было
В таком можно жить: как выглядит личный вагон Киркорова, в котором он ездит по России
Эта песня Шатунова оказалась пророческой: от слов мурашки по коже
Тест: какой у вас тип мышления?
Эту странную рыбу в СССР любили все без исключения: сейчас никто не купит
Самые верные мужчины носят эти имена: их женам повезло
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше