«Призраки Шэрон Тейт»: Рецензия Киноафиши

События пятидесятилетней давности до сих пор будоражат голливудские умы. В августе 1969 года беременная актриса Шэрон Тейт, секс-дива и жена скандального режиссера Романа Полански, была зверски убита в компании друзей. В ее лос-анджелесский домик наведались агрессивные хиппи из коммуны Чарли Мэнсона, так называемой «семьи». Харизматичный лидер этого культа, фальшивый мессия, был отправлен за решетку, как и исполнители жестокого преступления.

Тейт и Мэнсон продолжали и продолжают возникать в фильмах, книгах и сериалах. В этом году трагедии исполняется полвека, поэтому зрителей ждет большое количество произведений, так или иначе спекулирующих на этом убийстве. Длинноволосый лже-Иисус уже появился в триллере «Так сказал Чарли», на очереди ― тарантиновский «Однажды в Голливуде» и второй сезон финчеровского «Охотника за разумом».

Голос жертвы парадоксальным образом интересует людей намного меньше образа убийцы, тем ценнее становятся фильмы, которые сконцентрированы на Шэрон Тейт. Новый хоррор, который поставил по собственному сценарию Дэниэл Фаррандс (автор нескольких документалок про культовых киноманьяков и режиссер неудачного перезапуска культовой франшизы «Убийства в Амитивилле»), как раз из их числа.

Что если Шэрон Тейт обладала даром предвидения? Неординарный концепт, позволяющий по-новому взглянуть на эту историю. Беременная актриса в отсутствие мужа окружает себя друзьями и видит странные сны ― длинноволосый мужчина появляется на пороге ее комнаты, возникает в полуночных кошмарах. Тем временем вокруг дома появляются хиппи с тяжелым взглядом, а сам загадочный Мэнсон то побродит в окрестностях, то оставит аудиокассеты с жутковатыми посланиями.

«Призраки Шэрон Тейт»

Идея, вокруг которой выстроены «Призраки Шэрон Тейт», действительно неординарная и спорная, но при должном обращении из нее можно было бы создать оригинальный хоррор, непохожий на однотипные true crime поделки последнего времени. К сожалению, режиссер Дэниэл Фаррандс проваливает свою работу по всем фронтам сразу.

Самый главный и очевидный минус ― исполнительница главной роли. Шерон Тейт, справедливости ради, в силу естественных причин не успела сыграть более-менее серьезную и значимую роль в кино; полноценное превращение из модели в актрисы так и не произошло, хотя она казалась одной из самых многообещающих актрис Голливуда. Еще немного ― и она пополнила бы золотой состав американских звезд крупного калибра. За год до смерти она была впервые номинирована на «Золотой глобус».

Этого нельзя сказать о Хиллари Дафф, которая решила, что сложная и трагическая роль ей по плечу (кстати, она также взяла на себя продюсерские обязанности). Актриса диснеевских сериалов и поп-певица пыталась прописаться в Голливуде, но безуспешно ― три номинации на «Золотую малину» говорят сами за себя. Дафф играет истеричную и параноидальную Шэрон Тейт, которая боится каждого шороха, потому что знает, что смерть уже тянет к ней свой грязные руки. Более того ― героиня в ее исполнении получилась откровенно глупой, непривлекательной и чрезмерно слезливой. Это настоящее издевательство над портретом настоящей Шэрон Тейт.

Режиссер и сценарист Дэниэл Фаррандс превращает фильм в туповатую вариацию на тему «Дня сурка» (о финальном сюжетном повороте скромно умолчим). Он не стесняется задействовать бессмысленные слоумо, его, по-видимому, не смущает на редкость бездарная игра всего актерского состава.

По-хорошему, этот фильм не заслуживает кинотеатрального проката, а должен быть выпущен сразу на электронных носителях ― и тут же стать погребенным на кладбище плохих хорроров и отвратительных байопиков. Это неуместный фильм, который возмутит своей халтурной выделкой как фанатов фильмов ужасов, так и ценителей интересных байопиков.

Марат Шабаев