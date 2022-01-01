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Дэниэл Фаррандс

Daniel Farrands
Дэниэл Фаррандс
Дэниэл Фаррандс Daniel Farrands
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Дата рождения
3 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Дэниэла Фаррандса

Родился 3 сентября 1969 года. Провиденс, США. 

Фильмография Дэниэла Фаррандса
Монстр: Начало
Монстр: Начало
триллер 2021, США
5.0
Ted Bundy: American Boogeyman
Ted Bundy: American Boogeyman
криминал 2021,
6.0
Убийство Николь Браун Симпсон
Убийство Николь Браун Симпсон
триллер, криминал 2020, США
2.0
Призраки Шэрон Тейт
Призраки Шэрон Тейт
триллер 2019, США
4.0
Убийства в Амитивилле
Убийства в Амитивилле
ужасы 2018,
4.0
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