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Дэниэл Фаррандс
Дэниэл Фаррандс
Daniel Farrands
О персоне
Фильмография
Дэниэл Фаррандс
Daniel Farrands
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Дата рождения
3 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Дэниэла Фаррандса
Родился 3 сентября 1969 года. Провиденс, США.
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Фильмография Дэниэла Фаррандса
Монстр: Начало
триллер
2021, США
5.0
Ted Bundy: American Boogeyman
криминал
2021,
6.0
Убийство Николь Браун Симпсон
триллер, криминал
2020, США
2.0
Призраки Шэрон Тейт
триллер
2019, США
4.0
Убийства в Амитивилле
ужасы
2018,
4.0
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