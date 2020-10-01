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Лидия Херст
Лидия Херст
Lydia Hearst
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Лидия Херст
Lydia Hearst
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Дата рождения
19 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Лидии Хёрст
Родилась 19 сентября 1984 года. Уилтон, Коннектикут, США.
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Фильмография Лидии Хёрст
Монстр: Начало
триллер
2021, США
5.0
Призраки Шэрон Тейт
триллер
2019, США
4.0
Между мирами
триллер, детектив
2018, США
4.0
#Хоррор
детектив, ужасы, триллер, драма
2015, США
3.0
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1 октября 2020 14:49
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