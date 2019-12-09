Убийство Николь Браун Симпсон, 2020

Восемнадцатилетняя официантка Николь встречает мужчину, в которого влюбляется. Несмотря на то, что он женат, молодые люди начинают отношения, ради которых девушка переезжает в другую страну. Джей Симпсон – бывший футболист со сложным характером. Он уходит из семьи к Николь, но через семь лет брака пара разводится из-за жестокого обращения мужа с Николь. Девушка уходит, занимается воспитанием двоих детей и начинает попытки наладить личную жизнь. Ее вместе с новым приятелем находят зверски убитыми возле дома Николь.