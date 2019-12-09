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Убийство Николь Браун Симпсон Убийство Николь Браун Симпсон
Киноафиша Фильмы Убийство Николь Браун Симпсон
The Murder of Nicole Brown Simpson

Убийство Николь Браун Симпсон, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Восемнадцатилетняя официантка Николь встречает мужчину, в которого влюбляется. Несмотря на то, что он женат, молодые люди начинают отношения, ради которых девушка переезжает в другую страну. Джей Симпсон – бывший футболист со сложным характером. Он уходит из семьи к Николь, но через семь лет брака пара разводится из-за жестокого обращения мужа с Николь. Девушка уходит, занимается воспитанием двоих детей и начинает попытки наладить личную жизнь. Ее вместе с новым приятелем находят зверски убитыми возле дома Николь.

  • Фильм основан на реальных событиях. В действительности главным подозреваемым по делу Браун был ее бывший муж, но его оправдали, а преступление так и не смогли раскрыть.
  • В фильме демонстрируется альтернативная версия произошедшего, согласно которой Николь и Рональда убил серийный маньяк.
  • Глен Роджерс, преступник по прозвищу Казанова – реальный персонаж, на данный момент ожидающий смертной казни, но в убийстве Браун и ее приятеля он не сознался.
  • С Джея Симпсона были сняты обвинения, но в его биографии были криминальные эпизоды – в том числе избиения и преследования бывшей супруги.
  • Часть съемок велась в исторически достоверных местах.

События происходят в последние моменты жизни экс-супруги известного футболиста О. Джея Симпсона. Николь Браун была убита в собственном особняке вместе с ее другом. Полиция пыталась найти виновного в совершении преступления, но оно до сих пор остается нераскрытым.

2.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 9 декабря 2019
Премьера в мире 9 декабря 2019
Возраст 16+
Режиссер
Дэниэл Фаррандс
Дэниэл Фаррандс
В ролях
Мина Сувари
Мина Сувари
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Агнес Брукнер
Ник Стал
Ник Стал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийство Николь Браун Симпсон 2 постера
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Убийство Николь Браун Симпсон смотреть онлайн

Убийство Николь Браун Симпсон

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:28
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