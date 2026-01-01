Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Майлз Андерсон
Miles Anderson
Киноафиша
Персоны
Майлз Андерсон
Майлз Андерсон
Miles Anderson
Дата рождения
23 октября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Майлза Андерсона
Родился 23 октября 1947 года. Родезия, Зимбабве.
Развернуть
Популярные фильмы
8.7
Бюро
(2015)
7.9
Мушкетеры
(2014)
7.5
Константин
(2014)
Фильмография Майлза Андерсона
5.9
Том Сегура: Зазорные мысли
комедия
2025, США
7.2
Трагедия Макбета
The Tragedy of Macbeth
драма, исторический, триллер
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.8
Радиовспышка
Radioflash
драма, фантастика, триллер
2019, США
5.6
Обитель страха
The Wind
ужасы, вестерн
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Баскетс
драма, комедия
2016, США
8.7
Бюро
драма
2015, Франция
7.5
Константин
драма, боевик, ужасы
2014, США
7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения
2014, Великобритания
Показать еще
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить