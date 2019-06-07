«Обитель страха»: Рецензия Киноафиши

Маленький хоррор в прериях. Из деревянного домика посреди пустошей Дикого Запада медленно выходит Лиззи Маклин (Кейтлин Джерард) – платье в крови, волосы растрепаны, в руках лежит безмолвный младенец. Так начинается «Обитель страха» (в оригинале просто The Wind), медленная зарисовка, которая одновременно сочетает в себе мотивы «Отвращения» Романа Полански и драмы про первопроходцев.

Лиззи живет посреди пустынного ничего вместе со своим мужем Айзеком (Эшли Цукерман). На дворе XIX век, поэтому порывы ветра гоняют по округе только перекати-поле. Впрочем, так кажется только на первый взгляд. Вскоре ветер перемен подарит им соседей. Неподалеку селятся приезжие Эмма (Джулия Голден Теллес) и Гидеон (Дилан МакТи) Харперы. Между двумя молодыми парами завяжется дружба, но дьявол прячется где-то в степях и заглядывает в каждое окно.

Лиза когда-то потеряла ребенка, теперь же беременна Эмма. Женщина увлекается местным фольклором и жуткими брошюрами про демонов, неудивительно, что вскоре начинает твориться самая настоящая чертовщина. Одна из главных фишек фильма – нелинейное повествование, разбавленное тонной флэшбеков. Иногда попросту невозможно понять, разворачивается эта сцена сейчас или «Обитель страха» в очередной раз подсовывает нам эпизод из прошлого.

«Обитель страха»

А ведь кроме этого еще есть и жуткие галлюцинации. Лиззи, часто остающаяся дома одна (муж уезжает по делам), слышит резкие шорохи, стуки в дверь и пугается животных, возникающих у ее дома. Неудивительно, что рано или поздно она возьмется за ружье – когда вокруг нет никого, то жизнь нужно спасать самой. «Обитель страха» – еще один представитель фестивальных нишевых хорроров, которые не соберут огромную кассу, как ужастики, спродюсированные Джеймсом Ваном, но напугать способны не меньше. Хотя у этого фильма весьма скромный кастинг, небольшой бюджет и камерный характер.

За качество получившегося фильма стоит поблагодарить малоизвестную актрису Кейтлин Джерард. «Обитель страха» местами выглядит как моноспектакль, поэтому от ее талантов зависело многое. В итоге ее персонаж Лиззи выглядит действительно живым. Девушка переживает послеродовую депрессию, длящуюся не один год, подозревает мужа в измене, но при этом наполнена огромной внутренней силой.

Как можно догадаться, фильм не просто скрещивает хоррор и вестерн, но и доступен для феминистского прочтения. Ведь если мы считаем, что Лиззи постепенно сходит с ума (как Катрин Денев у Полански), то виноват в этом патриархат, даже если действие происходит буквально на краю света. Бояться стоит не черта за печной дверцей, а мужа, который способен обмануть, предать и вдобавок обвинить тебя в сумасшествии.

Режиссер-дебютант Эмма Тамми теперь находится в статусе новой потенциальной жанровой звезды. «Обитель страха», ловко кочующая между жанрами и темами, хитро скрывает свой небогатый бюджет, но, к сожалению, в какой-то момент упускает внимание зрителя.

К последней трети фильма нетрудно догадаться, чем все закончится. Как только у зрителя получится отделить флэшбеки от основной временной линии, паззл сложится крайне предсказуемым образом. Искусная режиссура до поры до времени прикрывает не особенно хитрый на выдумки сюжет сценаристки Терезы Сазерленд, но в какой-то момент все ключевые темы фильма оказываются проговорены. А для хоррора, как известно, нет ничего хуже, чем скучающая аудитория.

Марат Шабаев