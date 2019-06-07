Легендарное ограбление, 2019

Дойс и Чаки, главные герои, предпочитают зарабатывать на жизнь преступной деятельностью. Они успешно грабят мелкие торговые точки и магазинчики, но вместе с доходом растут и потребности. Персонажи решают пойти на более крупное дело и разрабатывают хитрую тактику взлома хранилища, где хранятся тридцать миллионов, принадлежащие местным мафиози. Перед налетчиками стоит задача не только совершить ограбление, но и выжить, не попавшись криминальным авторитетам после дерзкого поступка.