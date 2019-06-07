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Легендарное ограбление Легендарное ограбление
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Легендарное ограбление, 2019

2019 / США
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дойс и Чаки, главные герои, предпочитают зарабатывать на жизнь преступной деятельностью. Они успешно грабят мелкие торговые точки и магазинчики, но вместе с доходом растут и потребности. Персонажи решают пойти на более крупное дело и разрабатывают хитрую тактику взлома хранилища, где хранятся тридцать миллионов, принадлежащие местным мафиози. Перед налетчиками стоит задача не только совершить ограбление, но и выжить, не попавшись криминальным авторитетам после дерзкого поступка.

  • Чак Зито уже неоднократно снимался с Винсентом Пасторе.
  • В некоторых эпизодах в отражениях витрин и окон видны современные автомобили, хотя действие фильма по сюжету происходит в 1975 году.
  • Когда герои выходят из Форда T-Bird, указывается, что машина 1972 года выпуска. Но диктор радио позже объявит о розыске автомобиля 1974 года.
  • Карин в одном из эпизодов кладет в пепельницу недокуренную сигарету. В следующем кадре появляется вышедший из душа Дьюс, и Карин опять кладет в пепельницу окурок.
  • Когда лицо Дьюса снимают крупным планом, внимательный зритель может рассмотреть клей, на который прикреплены его фальшивые усы.

Преступники Дойс и Чаки привыкли промышлять по мелочи, но однажды они решают ограбить хранилище с тридцатью миллионами долларов. Правда, в этом деле существует одна трудность — деньги принадлежат мафии в Род-Айленде. Героям предстоит воплотить практически нереальный план…

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 июня 2019
Премьера в мире 7 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Том ДеНуччи
Том ДеНуччи
В ролях
Тео Росси
Тео Росси
Клайв Стэнден
Клайв Стэнден
Самира Уайли
Самира Уайли
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Легендарное ограбление

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 14:16
2KRN . ME - HYDRA ВЕРНУЛАСЬ ПАЦАНЫ!
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