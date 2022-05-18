«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР

19 мая состоится премьера оригинального проекта Кинопоиска «Нулевой пациент». Киноафиша рассказывает об очень важной для обсуждения теме сериала, его актерах, месте съемок и документальности.