Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аскар Ильясов
Аскар Ильясов
Askar Ilyasov
О персоне
Фильмография
Новости
Аскар Ильясов
Askar Ilyasov
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 февраля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Аскара Ильясова
Родился 22 февраля 1996 года. Астана, Казахстан.
Развернуть
Фильмография Аскара Ильясова
Кушiк куда – Квартиранты
комедия
2022, Казахстан
0.0
Время патриотов
военный, боевик, триллер
2022, Казахстан
0.0
Паралимпиец
биография, спорт, драма
2022, Казахстан
0.0
Три
ужасы
2020, Узбекистан / Казахстан
8.0
Ярды
драма
2019, Россия
4.0
Бизнесмены
драма, криминал
2018, Казахстан
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР
19 мая состоится премьера оригинального проекта Кинопоиска «Нулевой пациент». Киноафиша рассказывает об очень важной для обсуждения теме сериала, его актерах, месте съемок и документальности.
Написать
18 мая 2022 18:44
«Кинопоиск» представил тизер драматического сериала «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР
«История вируса, о котором молчали».
Написать
14 апреля 2022 12:24
Начались съемки сериала «Нулевой пациент» о ВИЧ в Советском Союзе
Производство ведется в Москве и Волгограде.
Написать
10 ноября 2021 16:53
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»