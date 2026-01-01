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Шарип Серик
Шарип Серик Sharip Serik
Киноафиша Персоны Шарип Серик

Шарип Серик

Sharip Serik

Дата рождения
30 июля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Биография Шарипа Серика

Родился 30 июля 1991 года. Алма-Ата, Казахстан.

Популярные фильмы

Пацанская история 7.5
Пацанская история (2022)
Кадет 7.2
Кадет (2024)
Sheker: Сахар 7.2
Sheker: Сахар (2020)

Фильмография Шарипа Серика

Любовь со второго взгляда 5.8
Любовь со второго взгляда Lyubov so vtorogo vzglyada
комедия 2024, Россия
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Айқай шу
Айқай шу Айқай шу
комедия 2024, Казахстан
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Кадет 7.2
Кадет Cadet
ужасы 2024, Казахстан
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Пацанский кипиш
Пацанский кипиш Patsanskiy kipish
комедия 2023, Казахстан
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Притворись второй женой
Притворись второй женой Pritvoris' vtoroy zhenoy
комедия 2022, Казахстан
Пацанская история 7.5
Пацанская история Patsanskaya istoriya
комедия, криминал 2022, Казахстан
За три дня до Нового Года
За три дня до Нового Года
мелодрама 2022, Казахстан
Эскорт 5.4
Эскорт
драма, криминал, мини-сериал 2021, Казахстан
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