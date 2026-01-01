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Шарип Серик
Sharip Serik
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Персоны
Шарип Серик
Шарип Серик
Sharip Serik
Дата рождения
30 июля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Шарипа Серика
Родился 30 июля 1991 года. Алма-Ата, Казахстан.
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