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Rayony

Районы, 2016

2016 / Казахстан
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Арсен, шестнадцатилетний парень, переезжает с окраины в центр города и переводится в новую школу. Так он знакомится и заводит приятельские отношения с одноклассниками, которые активно участвуют в «Районовских движениях». Главному герою предстоит столкнуться с непривычной иерархией общества подростков, неписаными законами улиц и насилием, царящим в этих слоях. Однажды Арсену придется встать перед тяжелым выбором – безропотно подчиниться правилам нового окружения, чтобы его приняли, или остаться верным своим моральным принципам.

  • На Азиатском фестивале, который проходил в Барселоне, кинолента получила награду за лучшую операторскую работу.
  • Сценарий фильма создал Тимур Жаксылыков.
  • В карьере Акана Сатаева, режиссера фильма, это не первая успешная работа. Под его руководством снято множество проектов, в основном – остросюжетных боевиков.
  • Атмосфера драматической картины повторяет происходящее в 80-х годах прошлого века и копирует стиль общения молодежи.
  • Шарип Серик, актер, исполнивший главную роль, известен по съемкам в сериале «Мозготрясы».
  • Жандос Айбасов ранее участвовал в историческом многосерийном проекте «Марко Поло».

1987 год, столица Казахской ССР Алма-Ата. Семья главного героя, 16-летнего Арсена, переезжает из военного городка в столицу союзной республики. Он идет в новую школу, в десятый класс. Там Арсен видит различия между старшеклассниками, деление на две некие касты. Новенький сдруживается со своими одноклассниками, Азаматом и Хабибом, называющими себя «пацанами с района». Очень быстро Арсен приобретает статус «пацана» и весело проводит время «на районе». Но вместе с тем он сталкивается с жесткой иерархией, влиянием преступного мира на воззрения и правила поведения «пацанов». Арсен оказывается перед выбором: стать как все или остаться верным самому себе.

6.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 ноября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Акан Сатаев
Акан Сатаев
В ролях
Шарип Серик
Шарип Серик
Асель Сагатова
Асель Сагатова
Жандос Айбасов
Все актеры и съемочная группа
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Пес-самурай и город кошек
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