Районы, 2016

1987 год, столица Казахской ССР Алма-Ата. Семья главного героя, 16-летнего Арсена, переезжает из военного городка в столицу союзной республики. Он идет в новую школу, в десятый класс. Там Арсен видит различия между старшеклассниками, деление на две некие касты. Новенький сдруживается со своими одноклассниками, Азаматом и Хабибом, называющими себя «пацанами с района». Очень быстро Арсен приобретает статус «пацана» и весело проводит время «на районе». Но вместе с тем он сталкивается с жесткой иерархией, влиянием преступного мира на воззрения и правила поведения «пацанов». Арсен оказывается перед выбором: стать как все или остаться верным самому себе.