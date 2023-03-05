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Рэкетир 2, 2015

2015 / Казахстан
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

После смерти криминального авторитета Руслана прошло десять лет. Его ближайший помощник Саян, выживший после ножевого ранения, живет размеренной жизнью со своей женой и детьми. Внезапное возвращение Булы, младшего брата Руслана, переворачивает все с ног на голову. Була желает отомстить за брата и для этого хочет собрать старую команду, но Саян совсем не хочет возвращаться к бандитской жизни. Однако выбор уже сделан, а от прошлого так просто не сбежать… 

  • Саят Исембаев, Жан Байжанбаев и Асель Сагатова вернулись к своим ролям из первой части, а режиссером стал Акан Сатаев. Фильм снимался в Алматы, Караганде и Астане. 
  • Со времени съемок первой части прошло более восьми лет. Саят Исембаев, исполнитель главной роли Саяна, признавался, что за это время написал собственный вариант сценария. Хотя итоговый вариант и не совпадал с тем, что родилось у него в голове, актер все равно был очень доволен сюжетным продолжением картины. 
  • Изначально персонаж Исембаева должен был выглядеть более худощавым, но актер не решился сбросить вес, поэтому на площадку пришел, напротив, очень крупным и даже полноватым. Рассудив, что после событий первой части прошло уже долгое время, режиссер решил, что такие изменения могут положительно сказаться на фильме. 
     

После гибели Руслана у Саяна, которого тоже считали погибшим, появился шанс выйти из криминальной группировки и поменять образ жизни. Когда к нему приходит младший брат погибшего Була, и требует отомстить за смерть брата, Саян понимает, что не хочет возвращаться в преступный мир.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Акан Сатаев
Акан Сатаев
В ролях
Аружан Джазильбекова
Асель Сагатова
Асель Сагатова
Аян Утепберген
Все актеры и съемочная группа
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