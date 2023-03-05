Рэкетир 2, 2015

После смерти криминального авторитета Руслана прошло десять лет. Его ближайший помощник Саян, выживший после ножевого ранения, живет размеренной жизнью со своей женой и детьми. Внезапное возвращение Булы, младшего брата Руслана, переворачивает все с ног на голову. Була желает отомстить за брата и для этого хочет собрать старую команду, но Саян совсем не хочет возвращаться к бандитской жизни. Однако выбор уже сделан, а от прошлого так просто не сбежать…