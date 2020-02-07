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Игры с огнем Игры с огнем
Киноафиша Фильмы Игры с огнем Отзывы о фильме «Игры с огнем»
Playing with Fire Игры с огнем 2020 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Игры с огнем»

Вся информация о фильме
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Капитан Джейк Карсон воспитывался отцом-пожарным и ничего кроме преданности ремеслу не знает. Свидания проваливает, благодарность от людей принимает со вскинутой от удивления бровью, призывает своих подопечных к дисциплине. Когда половина команды перебирается в большую лигу (часть Санта-Барбары), в его распоряжении остаются Родриго, пилот, который панически боится летать, Марк, неунывающий помощник капитана, и молчаливый, хмурый двухметровый бородач по кличке Топор. Новый вызов не заставляет…

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Vladimir74BBK 7 февраля 2020, 11:24
Оценка
Просмотрел простое, смешное кино. С ребятишками смотреть нужно. Спец эффектов и супер трюков нет, эмор на 2,5
7 февраля 2020, 11:24 Ответить
sultan-l 7 февраля 2020, 14:16
Оценка
Фильм захватывающий. Дети посмотрели на одном дыхании. Нам очень понравилос
7 февраля 2020, 14:16 Ответить
Олег 15 февраля 2020, 10:20
Скучные. И по-моему переиграно слишком.
15 февраля 2020, 10:20 Ответить
Алеша Креженевский 16 февраля 2020, 16:26
Потеряете и время.... Пол часа небольшое конечно. И деньги. Даже для детей некоторые сцены с пуками непристойные. Фильм великой бездарщины.
16 февраля 2020, 16:26 Ответить
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