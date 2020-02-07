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Капитан Джейк Карсон воспитывался отцом-пожарным и ничего кроме преданности ремеслу не знает. Свидания проваливает, благодарность от людей принимает со вскинутой от удивления бровью, призывает своих подопечных к дисциплине. Когда половина команды перебирается в большую лигу (часть Санта-Барбары), в его распоряжении остаются Родриго, пилот, который панически боится летать, Марк, неунывающий помощник капитана, и молчаливый, хмурый двухметровый бородач по кличке Топор. Новый вызов не заставляет…