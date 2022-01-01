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Новая жизнь Аманды Новая жизнь Аманды
Киноафиша Фильмы Новая жизнь Аманды Отзывы о фильме «Новая жизнь Аманды»
Amanda Новая жизнь Аманды 2018 / Франция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Новая жизнь Аманды»

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Дэвид (Венсан Лакост) и его старшая сестра Сандрин (Офелия Колб) живут в Париже недалеко друг от друга. Сандрин работает учительницей английского и в одиночку растит дочь, обаятельную семилетнюю Аманду (Изаура Мюльтрие). Дэвид занимается сдачей жилья туристам и подрабатывает городским садовником. Жизнь идёт своим чередом, пока теракт (четверо людей, предположительно из исламистской группировки, расстреляли отдыхающих в парке) не забирает у Аманды единственного родителя. Теперь 24-летнему…

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