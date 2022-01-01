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Марианн Басле
Марианн Басле
Marianne Basler
О персоне
Фильмография
Марианн Басле
Marianne Basler
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Дата рождения
9 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Марианн Басле
Родилась 9 марта 1961 года. Брюссель, Бельгия.
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Фильмография Марианн Басле
Новая жизнь Аманды
драма
2018, Франция
6.0
Тупица
2016, Франция
5.0
Фаринелли-кастрат
драма, мюзикл
1994, Италия / Бельгия / Франция
7.0
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