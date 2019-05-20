«Новая жизнь Аманды»: Рецензия Киноафиши

Дэвид (Венсан Лакост) и его старшая сестра Сандрин (Офелия Колб) живут в Париже недалеко друг от друга. Сандрин работает учительницей английского и в одиночку растит дочь, обаятельную семилетнюю Аманду (Изаура Мюльтрие). Дэвид занимается сдачей жилья туристам и подрабатывает городским садовником. Жизнь идёт своим чередом, пока теракт (четверо людей, предположительно из исламистской группировки, расстреляли отдыхающих в парке) не забирает у Аманды единственного родителя. Теперь 24-летнему Дэвиду придётся сделать определяющий выбор — отдать родную племянницу в благонадёжный детский дом или воспитывать её в одиночку.

За плечами у француза Микаэля Херса, выпускника престижной парижской киношколы La Fémis, — несколько среднеметражных (почти все из них участвовали в программах Каннского МКФ) и три полнометражных фильма. Дебютная драма «По следам незабываемой юности», повествующая о компании приятелей, проводящих не самое счастливое лето в городке своего детства, попала в 2010 году в основной конкурс фестиваля в Локарно, известного своим вниманием к неординарному авторскому кино. Второй большой фильм, «Ощущение лета», рассказывал о молодом писателе и переводчике, переживающим неожиданную утрату жены (в одной из ролей снялся модный американский режиссёр и актер Джошуа Сэфди). «Новая жизнь Аманды» — третья, самая популярная картина Херса, была отобрана на прошлогодний Венецианский фестиваль, где наряду с уже знакомым русскому зрителю «Человеком, который удивил всех» участвовала в секции «Горизонты».

«Новая жизнь Аманды»

Микаэль Херс, в общем, верный своим темам и эстетике автор. Лето, солнечная погода, ухоженные газоны парков, спокойные городские пейзажи у подножия травянистых лесных склонов и внешне размеренная жизнь молодых, оказывающаяся на поверку непростой, а порой невыносимой тяжбой — узнаваемые маркеры стиля этого во многом самобытного режиссёра. До последней премьеры все его ленты представляли собой своеобразную французскую вариацию мамблкора с привкусом неизменной галльской рефлексии и импрессионисткой поэтичности. Действительно, Херса прежде всего волновал вопрос появления и вызревания таящегося под гармоничной повседневностью чувства экзистенциального одиночества.

«Новая жизнь Аманды», несомненно, продолжает намеченный режиссёром маршрут. Почерк вполне узнаваем. На месте и обилие летней зелени, и тревожное равновесие города, и скрытая за равновесием кризисная подавленность его обитателей. Здесь, как и в «Ощущении лета», главный герой теряет самого близкого себе человека. Но если в предыдущих историях борьба героя была исключительно борьбой с самим собой и приводила к многоточию открытого финала, то в новой работе, помимо саморефлексий бродящих по Бретани, Парижу и Нью-Йорку персонажей, Херс подключает сторонний триггер. Теракт становится в «Аманде» не только метафорой материализации фантомных страхов и выплеском накопленной социумом тревоги, но и одной из возможных причин, инициирующих человека к общественной идентификации и становлению на ноги.

Переживания Дэвида за свое существование, его бытовые проблемы и увлечение девушкой (в её роли Стэйси Мартин, известная в первую очередь по роле в триеровской «Нимфоманке») резко сменяются необходимостью принять ответственность за жизнь другого человека. Ведь у Аманды после трагедии не осталось почти никого. Впрочем, этот довольно условно пристёгнутый социальный пласт нужен автору как глоток воздуха, необходимый для качественного перехода от безнадёжных стенаний героев прошлых картин к действию. По ходу фильма Дэвид по-настоящему взрослеет, и ради счастья племянницы он теперь готов пренебречь своими личными интересами, он спешит меняться и решается пойти на контакт со своей давно бросившей их с сестрой матерью.

Ненавязчивость интонации, с которой Херс раньше раскрывал пробивающуюся сквозь прозаические уик-энды тоску, сменяется в «Новой жизни Аманды» довольно крепкой закольцованной сюжетной структурой, драматические повороты которой приводят к жизнеутверждающему финалу. Дэвиду теперь есть за что бороться. Необходимость выбора, жёстко поставленная перед ним реальностью, рождает качественную внутреннюю эволюцию, дает герою шанс совершить осознанный, хоть и обусловленный сторонней причиной шаг к простым, общечеловеческим ценностям. Эти ценности, основополагающими из которых по Херсу становятся ответственность за ближнего и стремление к семейному счастью, определяют принятие жизни, и если не победу человека над временем, то хотя бы достойное и светлое, пусть и, безусловно, печальное, существование с ним наравне.

Семён Грицай