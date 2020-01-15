«Маленькая мисс Дулиттл»: Рецензия Киноафиши

11-летняя Лили (Малу Ляйхер) понимает язык животных, но этот волшебный дар приносит ее семье сплошные неприятности: мама и папа девочки вынуждены постоянно переезжать с места на место. С поисками новых друзей у Лили тоже возникают проблемы. Другие дети считают ее странной и не принимают в свою компанию. Единственный, с кем она может поговорить по душам, — это ее верный пес Бонсай. После очередной проделки героиня обещает родителям отказаться от общения с мохнатыми и хвостатыми. Но сдержать это обещание будет не так просто.

В первый же день в новой школе всех учеников освобождают от занятий и отправляют в зоопарк. Лили подслушивает разговоры его обитателей и выясняет, что оттуда таинственным образом пропадают животные. Под угрозой оказывается главный любимец взрослых и детей — новорожденный слоненок. Лили вместе с местным мальчиком Джессом решают во что бы то ни стало предотвратить его похищение.

Маленькая мисс Дулиттл

Германия — одна из немногих стран Европы, где детский кинематограф не задавлен взрослым. В списке номинаций на премию Немецкой киноакадемии даже есть отдельная категория для детского и юношеского кино (в России, например, такого нет ни у «Ники», ни у «Золотого орла»). Большинство этих фильмов — экранизации популярной детской литературы, с которой у немцев тоже полный порядок. От голливудской продукции — и игровой, и анимационной — такие картины отличаются четкой ориентацией на аудиторию определенного возраста. У их авторов нет задачи «продать» кино одновременно и детям, и их родителям, а потому в сценариях отсутствуют столь характерные для Disney или Pixar взрослые подмигивания и шутки, понятные только тем, с кем ребенок вошел за руку в зал.

К знаменитому английскому доктору Дулиттлу и его экранным воплощениям Лили на самом деле отношения не имеет. Фильм поставлен по серии книг современной писательницы Тани Стьюнер. В оригинале рыжеволосую героиню зовут Лилиане Сюзевинд (Дулиттл ее назвали прокатчики), и у читателей она настолько популярна, что в Германии было выпущено уже 24 тома о ее приключениях. Долгожданная экранизация, правда, была омрачена медийным скандалом. В книгах спутником Лили был мальчик Исайя с намибийскими корнями. Создатели фильма зачем-то заменили его на европейского мальчика по имени Джесс, и, учитывая популярность книг, это, конечно, не прошло незамеченным. В немецкой прессе и в соцсетях развернулась дискуссия о невидимости персонажей другого этнического происхождения и о необходимости репрезентации разных этнических групп. Фильм не был номинирован на премию Немецкой киноакадемии; о съемках второй части, на которую наверняка рассчитывали создатели, пока тоже ничего не слышно.

Маленькая мисс Дулиттл

В России книги Стьюнер не издавались, поэтому и скандал на отечественного зрителя никак не сможет повлиять. Тому, кто соберется на «Маленькую мисс Дулиттл», нужно лишь понимать, что это именно детское, а не семейное кино. Оно говорит простейшим языком о простейших, но важных вещах: о том, что нужно быть собой, а не подстраиваться под других, ценить родителей и друзей, помогать тем, кто в этом нуждается.

Ждать шедевра не стоит. Характеры персонажей-детей, включая главную героиню, довольно схематичны, характеры взрослых нарочито карикатурны. Есть и детали, типичные для немецкого жанрового кино: как и в немецких комедиях, тут считается смешным обливание героев фекалиями или соплями (к счастью, в этот раз не человеческими — в сюжете фигурирует ослик, страдающий диареей). Но зато исполнительница роли Лили подобрана идеально, в ролях второго плана — большие звезды (и Пери Баумайстер, и Айлин Тецель, и Кристоф Мария Хербст, и Мерет Беккер — титулованные артисты, которых в Германии легко узнают в лицо). В кадре всегда светит солнце, животные приветливо машут хвостами, в финале дети читают рэп. И поскольку свою сказку за сказкой мы больше не снимаем, остается лишь смотреть на тех, кто делать это не разучился.

Ксения Реутова